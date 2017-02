Miranda Lambert si rifà il look nel video per We Should Be Friends.

Miranda Lambert pubblicai il video per We Should Be Friends.

“Dobbiamo essere amici”, si traduce così il nuovo singolo della cantante country Miranda Lambert, che oggi abbiamo potuto anche ammirare su VEVO in formato video musicale. Il brano “We Should Be Friends” è un pezzo ottimista mid-tempo, nonché l’ultimo singolo ufficiale estratto dal suo sesto album intitolato “The Weight of These Wings“.

Miranda Lambert in versione cantautrice dato che il singolo è stato scritto interamente da lei stessa. In Italia ultimamente è difficile vedere brani scritti da una sola persona, delle volte pure da sei persone, magari per scambiarsi favori e diritti SIAE.

Il brano è accompagnato da un video musicale diretto da Trey Fanjoy, che ci mostra Miranda con una giacca in jeans con la scritta “La Musica è la mia Medicina”. Accompagnata dal suo cagnolino si reca in un salone di bellezza dove cambierà il look dalla testa ai piedi. Alla fine sarà ancora più bella e riceverà i saluti dalle donne che l’avevano quasi schernita inizialmente. Guarda la clip qui sotto.