L’album di debutto di Harry Styles è quasi pronto. Lo conferma Rob Stringer.

Mentre Harry si sta concentrando sulla sua carriera da attore dopo la pausa con gli One Direction, Rob ha rivelato che non ha dimenticato le sue radici musicali.

Il rubacuori lo vedremo nel film attesissimo di Christopher Nolan, Dunkirk, nel mese di luglio (2017), e da quello che dice Rob, un nuovo album potrebbe uscire presto.

“Siamo vicini alla data e siamo molto eccitati,” ha detto Rob a Billboard. “Abbiamo un disco e siamo incredibilmente entusiasti e non è lontano dall’essere pronto. Ovviamente vogliamo che tutto sia ben fatto. Harry ha intensificato gli sforzi per creare qualcosa di autentico.”

Il disco di Harry potrebbe anche battere quello dei suoi ex compagni di band Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne. I tre hanno ugualmente firmato dei contratti discografici, ma solo Niall e Louis hanno rilasciato dei singoli. L’ex Directioner Zayn Malik, che ha lasciato la band nove mesi prima della rottura ufficiale, ha fatto bene nelle classifiche di vendita, anche se i singoli non erano propriamente eccellenti.

Però la loro fan base gli supporta sempre e questo gli consente di vendere anche senza fare brani eccelsi, e Rob ha spiegato le nuove scelte della band.

“Oggi, stanno facendo scelte intelligenti. Non mi sorprende che ci sia un percorso diverso rispetto a quando erano nella boy band e stanno facendo molto bene. Con gli One Direction sono diventati così popolari in tutto il mondo.”