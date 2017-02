I commenti più divertenti su Greta Menchi giudice a Sanremo 2017.

In questo articolo abbiamo spiegato chi è Greta Menchi, sintetizziamo dicendo che è una giovane vlogger che fa video su YouYube. La ragazza in questione fa parte della giuria degli “esperti” al Festival di Sanremo del 2017.

Beh, molti italiani sono rimasti storditi per questa decisione presa dagli organizzatori di Sanremo e non sono mancati i commenti su Twitter. Ecco quelli più in tendenza con l’hashtag Greta Menchi.

Ma una artista come Fiorella Mannoia dopo anni ed anni di carriera deve sentirsi giudicare da Greta Menchi? Io mi offenderei. — ㅤㅤㅤ (@dreamieber) 6 febbraio 2017

Io che cerco di trovare il nesso logico tra “Greta Menchi” e “giuria di esperti” #sanremo2017 pic.twitter.com/57R6mIliXT — elena in ansia (@cuorelento) 6 febbraio 2017

Curriculum musicale di Greta Menchi:

– ho fatto le vacanze con Fedez

Presa.#sanremo2017 — Matteo (@zamboland) 6 febbraio 2017

Annunciato, dopo Greta Menchi, il prossimo giudice esperto di #sanremo2017 pic.twitter.com/pYThZpqTuQ — ieiazel (@ieiazello) 10 febbraio 2017

Quando ti dicono che Greta Menchi è una dei giudici di Sanremo. #Sanremo2017 pic.twitter.com/KadA2ZHCu8 — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) 10 febbraio 2017

Greta Menchi più fuori luogo di me in una palestra. #Sanremo2017 — Mario Ventura (@itsmarioventura) 10 febbraio 2017

Greta Menchi ha la faccia di una che si è cacata sotto #sanremo2017 — Il Signor Franz (@FraGalati) 10 febbraio 2017

Non me n’è mai fregato niente di cosa fanno gli YouTubers ma non si può far giudicare gente come Fabrizio Moro a Greta Menchi #sanremo2017 — Volpe (@Xhoanalabanana) 10 febbraio 2017

Misteri dell’universo:

– Buchi neri

– Bosone di Higgs

– Materia oscura

– Greta Menchi nella giuria degli esperti musicali di #sanremo2017 — Droghiere (@Droghiere) 8 febbraio 2017

Io ancora non riesco a credere che Greta Menchi sia li per giudicare tutti i cantanti. #sanremo2017 #sanremo #SanremoCeres #DopoFestival pic.twitter.com/0J8KGcDVzl — Stellina (@puffetta_stella) 10 febbraio 2017

Greta Menchi giudice “”””esperta”””” a #sanremo2017 e io così pic.twitter.com/CUQ46q5M40 — (@saraclemmings_) 10 febbraio 2017

Ma Greta Menchi esperta in cosa? Dio Santissimo, aiutami tu. #sanremo2017 https://t.co/cO0kZ3oXZ7 — Francesco (@F_il_Magnifico) 10 febbraio 2017

Nella giuria degli esperti spicca l’illustre Greta MenCHI? #sanremo2017 — Nick Pagani Logan (@NickPagani) 10 febbraio 2017