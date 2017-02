Drake: il nuovo album ‘More Life’ sarà terminato in due settimane.

Il nuovo progetto sarà una ‘collaborazione playlist con Apple’, secondo il rapper di Toronto.

Drake ha dato un aggiornamento sullo stato di avanzamento del suo nuovo album ‘More Life‘, sostenendo che sarà completato in non più di “due settimane”.

Il rapper di Toronto sta finendo il suo ultimo progetto, che sarà una “collaborazione playlist con Apple Music”, piuttosto che una versione tradizionale. Tre singoli sono stati pubblicati fino ad ora: ‘Fake Love’, ‘Two Birds, One Stone’ e ‘Sneakin’ ‘, il secondo con il rapper di Atlanta 21 Savage.

Parlando dal palco durante il suo spettacolo a Leeds la notte scorsa (9 febbraio 2017), Drake ha dato ai suoi fan del nord un aggiornamento sullo stato di avanzamento di ‘More Life’, così come la promessa di tornare in città per cantare il progetto in in futuro.