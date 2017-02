Eliminati i duetti tra i big di Sanremo 2017. Alice Paba e Nesli come Raige e Giulia Luzi salutano l’Ariston.

Alice Paba & Nesli come Raige & Giulia Luzi salutano Sanremo 2017 nella serata delle cover. Sono loro i primi big eliminati.

Dobbiamo dire che ce lo aspettavamo, infatti li avevamo messi tra i peggiori di Sanremo e sembrava un po’ scontata una loro eliminazione. Troppa differenza con le altre performance o forse gli stessi brani non erano in grado di competere per la finalissima di Sanremo. Carlo Conti prova a rassicurare i cantanti spiegando che avranno più fortuna in radio e magari avrà pure ragione, considerando il successone Wake Up.

Nesli qualche anno fa fece bene e tra i quattro forse sarà l’unico ad essersi pentito di questo duetto. Magari, tornando indietro nel tempo, forse forse, avrebbe scelto una strada diversa, quella da solista con un singolo del nuovo Nesli. Sarà per l’anno prossimo.