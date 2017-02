Ermal Meta vince la serata delle cover a Sanremo 2017. Seconda Paola Turci, terzo Masini. Ascolta qui le prime tre cover di Sanremo 2017.

Ci aveva impressionato nella prima serata di Sanremo 2017 nella sfida tra i big con il suo brano “Vietato Morire” ed ora ha fatto il bis anche in quella delle cover interpretando magicamente “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno.

Ermal Meta canta Amara Terra Mia in un modo che penetra nel cuore dell’ascoltatore ed anche qui porta una canzone con un grande messaggio. Che dire di questo ragazzo albanese naturalizzato italiano? Per lui questo Festival di Sanremo è una sorta di consacrazione, per ora ha spaccato, abbiamo solo 3 sillabe per lui: MO-STRUO-SO! Non vediamo l’ora di ascoltare i suoi prossimi progetti musicali in futuro.

Ha battuto la bravissima Paola Turci che si è classificata seconda con “Un’Emozione Da Poco” e Marco Masini, che ha voluto rendere omaggio a Faletti con “Signor Tenente”. Qui sotto l’esibizione dei primi 3 classificati.

Ermal Meta con Amara Terra Mia:

Paola Turci con Un’Emozione Da Poco