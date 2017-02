Gabbani porta Susanna di Celentano nella serata delle cover di Sanremo 2017.

Dopo Pregherò eseguita da Al Bano, ecco il secondo omaggio per Adriano Celentano nella serata delle cover di Sanremo 2017.

La canzone scelta è “Susanna” ed è stata cantata da Francesco Gabbani, che non molti mesi fa ha scritto un singolo – Il Bambino col Fucile – per l’ultimo album del famoso cantautore italiano.

Francesco è stato accompagnato dalla sua chitarra e dal coro dell’Ariston. Una bella interpretazione, divertente ed orecchiabile. Anche il timbro vocale di Gabbani sembra molto idoneo al brano. Veniva voglia di cantare insieme a lui…

“Susanna, Susanna… Susanna Mon Amour.”

Qui sotto il testo del brano Susanna di Celentano:

Sette giorni a Portofino

più di un mese a Saint Tropez

poi m’hai detto “cocorito”

“non mi compri col patè…”

e sei scappata a Malibù

con un grossista di bijou!

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour.

E io, turista ticinese

tu regina di Pigalle

indossavi un pechinese

ed un triangolo di strass

ti ho detto “vieni via con me”,

tu mi hai detto “sì”

io ti ho detto “ripasserò”

“ma no! monsieur, tu ne preoccupe pas, .ma vai!”

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour

E ora sono sulle spese

in balia degli usurai

sovvenziono quattro streghe

per poi sapere dove stai

. e tuo marito sta

qui da me

che mangia e dorme come un re

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

dove sei

oh… oh… oh… oh…!

Son tre mesi che ti aspetto

in quel solito bistrot

ho firmato un metro quadro

di cambiali agli usurai

ma più niente so di te

forse un giorno ritornerai…!

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour

Susanna, Susanna, Susanna, Susanna

mon amour

io ti aspetto…

mon amour…!