George Clooney e la moglie Amal aspettano due gemelli, secondo Matt Damon.

George Clooney e la moglie Amal, un importante avvocato per i diritti umani, aspettano due gemelli.

La coppia deve ancora confermare questa notizia, ma il loro amico Matt Damon ha parlato per loro in un’intervista rilasciata ieri (9 febbraio 2017).

Damon ha detto ad ET Canada: “Stavo lavorando con [George Clooney] lo scorso autunno e lui mi ha preso da parte sul set e mi ha detto che mi voleva dire una cosa importante, dopo ho quasi pianto. Ero così felice per lui. Ed io ho chiesto: a che punto è? E lui: va per le otto settimane.”

Damon ha ricordato che poi Clooney aveva detto: “Sei fuori di testa?! Non dirlo a nessuno! Non sai la regola delle 12 settimane? Pensavo: starò zitto! E poi, quattro settimane più tardi, Clooney mi ha confermato che stavamo bene.”

“Sono entusiasta per lui. E’ incredibile”, ha aggiunto Damon. “Ha preso il jackpot. Lei è una donna straordinaria. Stanno bene insieme. Saranno due genitori impressionanti. Quei ragazzi saranno fortunati.”