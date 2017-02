Perché Greta Menchi è nella giuria di Sanremo? Il suo curriculum musicale? Cantava in chiesa da bambina.

Domenica Inter made Wonder Channel!

Il punto più alto della carriera musicale di Greta Menchi – su sua stessa ammissione in un’intervista a Sorrisi e Canzoni – è un’esperienza nel coro della chiesa da bambina. Anche con Don Omar come prete, dubito che la ragazza avrebbe imparato qualcosa in più delle canzoni da novena. Questa ragazza, che fa la blogger, parla di cerette e cose così, si è ritrovata a giudicare artisti del calibro di Paola Turci, Marco Masini, Fiorella Mannoia ecc… che si saranno strappati i capelli quando avranno letto il suo nome tra la giuria.

In questo sito, i responsabili del settore musicale hanno studiato musica o lavorano nel settore, quindi saremo onorati di fare qualche domanda tecnica alla ragazza per smentire le critiche e dimostrare che lei è capace di giudicare “professionalmente” una canzone in gara a Sanremo.

Mesi fa aveva fatto scalpore la sua amicizia con il rapper Fedez che poi l’ha presa nella sua scuderia Newtopia. Lei vanta un milione di seguaci sui social per via della sua attività da vlogger. Un esempio dei suoi video: “Cosa fanno le ragazze sotto la doccia”, “Importunare una persona in modo professionale” oppure “le persone che odio”. Insomma, tutti argomenti di spessore culturale.

In Italia la meritocrazia è utopica quindi non fa più scalpore leggere il nome di Greta Menchi nella giuria di Sanremo 2017.

Greta Menchi ha detto che porterà la voce dei suoi coetanei quindi aspettatevi un voto ai personaggi da reality senza giudicare il lato tecnico musicale.

Comunque noi ti ringraziamo Greta, da oggi abbiamo capito che si puo’ fare tutto anche senza capire un fico secco di quello che si vuole fare. Chissà se l’Inter ci farà giocare la prossima partita? Arriviamo mister Pioli. La nostra esperienza? In oratorio ne facevamo 5 ogni partita, abbiamo visto parecchie partite in TV e ci portavano spesso allo stadio.

Chi sono gli altri membri della giuria di Sanremo 2017?

La giuria sarà coordinata dal grande produttore Giorgio Moroder, che viene accompagnato da Rita Pavone, Linus, Andrea Morricone, il figlio del maestro Ennio, Paolo Genovese, il regista di Perfetti Sconosciuti, Violante Placido e Giorgia Surina.