Sabrina Carpenter si scatena in metro nel video per Thumbs.

Guarda Sabrina Carpenter nel video per Thumbs.

L’attrice di Disney Channel che conosciamo come Sabrina Carpenter ha pubblicato oggi su VEVO (10 febbraio 2017) il video musicale per il suo singolo “Thumbs“, incluso nel suo secondo album in studio “Evolution“, che è stato rilasciato il 14 ottobre con l’etichetta Hollywood Records, che in passato ha cresciuto grandissimi artisti, come Selena Gomez.

Thumbs è un pezzo pop energico che si completa in tutto il ritornello. E’ stato scritto da Priscilla Renea e Steve Mac.

Nel video diretto da Hayley Young vediamo Sabrina in metro che all’inizio appare annoiata ma poi il treno si trasformerà in una pista da ballo con coreografie dance che faranno felice la giovane cantante. Guarda la clip qui sotto.