Guarda il nuovo trailer del film sulla biografia di Tupac ‘All Eyez On Me’.

Il film biografico che rivive gli ultimi giorni del rapper uscirà a giugno.

L’ultimo trailer per il prossimo film sulla vita di Tupac Shakur, All Eyez On Me, è stato rilasciato.

Il film ha come protagonista l’esordiente Demetrius Shipp Jr., tra l’altro si assomiglia abbastanza al rapper, ed uscirà il 16 giugno, per onorare il giorno di quello che sarebbe stato il 46° compleanno di Tupac.

Nel nuovo trailer di All Eyez On Me, la madre di Tupac, Afeni Shakur – interpretata dalla protagonista di The Walking Dead, Danai Gurira – da un avvertimento al figlio per quanto riguarda il suo successo.

Inoltre possiamo vedere uno breve scorcio del momento in cui Shakur incontra il suo rivale hip-hop The Notorious B.I.G. – Interpretato da Jamal Woolard –, che aveva interpretato il rapper anche nel bel film biografico uscito nel 2009.

Guarda il nuovo trailer di All Eyez On Me qui sotto.