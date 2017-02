Il tormentone di Sanremo 2017 è Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

Anche nella finale di Sanremo 2017 il cantante Francesco Gabbani ha fatto ballare l’Ariston in compagnia del suo fedele gorilla che stavolta si è messo a modo con un papillon rosso. Sul web molti chiedono la vittoria di Gabbani anche per aver un pezzo orecchiabile da presentare ai prossimi Eurovision Song Contest, dove non vinciamo da parecchi anni.

Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani funziona davvero. Possiede un ritmo contagioso che ti prende e siamo sicuri che sarà il tormentone dei prossimi mesi in Italia e forse anche dell’estate 2017. Con il brano Amen Gabbani ha ottenuto molto successo, ma con Occidentali’s Karma farà anche meglio.

Se volete vedere il video musicale e conoscere qualche informazione in più sul singolo leggete qui. Vi lasciamo alla sua esibizione in live durante la finale di Sanremo 2017.

Ascolta Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani durante la finale di Sanremo 2017.