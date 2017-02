Francesco Gabbani ha vinto il festival di Sanremo 2017. Ecco la sua esibizione in finale.

Fiorella Mannoia, Ermal Meta – che ha già vinto la serata delle cover – e Francesco Gabbani sono i primi tre classificati del Festival di Sanremo 2017. Francesco Gabbani ha portato il suo nuovo tormentone “Occidentali’s Karma“, mentre Ermal Meta il brano “Vietato Morire” e la regina della canzone italiana Fiorella Mannoia ha cantato il singolo “Che Sia Benedetta“, che è stato il nostro preferito nella prima serata di questo Festival di Sanremo.

Fiorella Mannoia ha vinto il premio Sergio Bardotti come miglior testo, il premio della critica Mia Martini va ad Ermal Meta, il miglior arrangiamento – premio Giancarlo Bigazzi – lo vince Al Bano per il brano “Di Rose e Di Spine“, il premio della sala stampa Lucio Dalla va sempre a Fiorella Mannoia, il premio TIMusic per il brano più ascoltato sulla piattaforma va a Francesco Gabbani, mentre….

Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 è “Francesco Gabbani”.

