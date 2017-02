I messaggi più divertenti su Vessicchio a Sanremo 2017.

La cosa più strana di Sanremo 2017? Non è il fatto di non aver cantanti bravi, quelli in Italia sono rari da diversi anni, ma il non sentire: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio.”

#UsciteVessicchio è diventato virale su Twitter e questo dimostra che non siamo stati gli unici a sentire la mancanza del maestro che incarna dal 1990 lo spirito del Festival di Sanremo.

Il motivo di questa assenza è riconducibile a dei dissidi che Vessicchio avrebbe avuto con i vertici RAI. Il Fatto Quotidiano, su stessa ammissione del direttore d’orchestra, ha riferito che c’è un contenzioso da risolvere. Ma il web comunque avrebbe voluto il maestro al festival e quindi ha scherzato su questa assenza.

Qui sotto i messaggi più divertenti sull’assenza di Vessicchio a Sanremo 2017.

Quando fa male il non sentire il “Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”.#sanremo2017 pic.twitter.com/lXPG3A9OW6 — Insanity Page (@InsanityPage) 7 febbraio 2017

IO VOGLIO SENTIRE DIRIGE L’ORCHESTRA IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO CAZZO #Sanremo2017 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 7 febbraio 2017

Cosa sta facendo Beppe Vessicchio se non è al festival di Sanremo? #intantovessicchio #Sanremo2017 pic.twitter.com/8sYsC3DzRg — The JackaL (@_the_jackal) 9 febbraio 2017

ORA CHE ABBIAMO VISTO VESSICCHIO POSSIAMO CHIUDERE QUI #SANREMO2017. — trashitaliano.it (@trash_italiano) 10 febbraio 2017

HO UN PROBLEMA NELLA TESTA, FUNZIONA A METÀ, OGNI TANTO PARTE UN SUONO CHE FA “dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” #Sanremo2017 — Giada (@JadetheVillain) 7 febbraio 2017

Quale è il codice per votare Vessicchio? #Sanremo2017 pic.twitter.com/oKiLaeKxTa — Salvatore La Barbera (@gaston914) 11 febbraio 2017

«Dirigere l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio.» Per non dimenticare.. ❤ #sanremo2017 — iPantellas (@iPantellas) 7 febbraio 2017

Quando dopo 1h ancora non dicono “dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio.” #sanremo2017 pic.twitter.com/V5ETy2fVFW — 🐍 yleniah 🐍 (@yleniaindenial) 7 febbraio 2017

Lo dico per l’ultima volta: ridatemi la Presidenza del Consiglio e rilascio Beppe Vessicchio!#sanremo2017 — Renzo Mattei (@RenzoMattei) 7 febbraio 2017