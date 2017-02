Adele piange e dice che Beyoncé avrebbe dovuto vincere i suoi premi.

Adele ha dedicato i suoi due Grammy più importanti a Beyoncé, sostenendo che la sua controparte avrebbe dovuto vincerli al suo posto.

La cantante britannica ha vinto il premio Album of the Year e Record of the Year per ’25’ ed ‘Hello’, rispettivamente. Ha battuto sempre Beyoncé per il premio canzone dell’anno.

Accettando il Record of the Year, Adele ha detto: “Il mio sogno e il mio idolo è la regina Bey, ti adoro e sposti la mia anima ogni giorno e lo hai fatto per quasi 17 anni, e ti chiedo se vorrai essere la mia mamma “. Salendo sul palco ancora una volta per raccogliere il premio album dell’anno, Adele ha proseguito: “Non posso accettare questo premio… l’album ‘Lemonade’ è stato così monumentale. E’ ben ponderato e bello. Tutti noi artisti qui ti adorano. Tu sei la nostra luce”.

Guarda qui sotto il discorso di Adele:

The moment Adele Kanye’d herself and said, Imma let myself finish but Beyonce had the Album of the Year #Grammys pic.twitter.com/8ohJemJOEk — Jarett Wieselman (@JarettSays) 13 febbraio 2017