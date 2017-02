Adele spezza in due un Grammy per darne un pezzo a Beyoncé. Ormai ne ha già così tanti.

Adele ha portato a casa il primo premio nella serata dei Grammy Awards di ieri sera, ma ha pensato che ci fosse un’altra cantante meritevole del titolo, ed ha dato la metà del suo Grammy a Beyoncé .

Non è uno scherzo. Sicuramente avrà così tanti Grammy in casa che non saprà più che farsene. Pensandoci bene, un Grammy rotto e posseduto da Adele, ora come ora, varrà più degli altri Grammy vinti.

Accettando il premio per l’Album of the Year, 25, la star ha deciso di rompere il suo premio come se fosse una caramella qualsiasi e dare la metà al suo idolo Beyoncé, che è stata nominata nella stessa categoria per il suo album Lemonade.

“Non posso accettare questo premio”, ha detto Adele. “Sono molto onorata e grata, ma l’artista della mia vita è Beyoncé.” “L’album Lemonade era così monumentale. E’ stato così monumentale.”

Adele ha detto ai giornalisti dietro le quinte: “Facevo completamente il tifo per lei, ho votato per lei ed ho pensato che fosse il suo anno e che avrebbe dovuto vincere l’Album of the Year.”

Mentre le persone sostengono che Adele ha rotto la metà del Grammy per darne un pezzo a Beyoncé, Cosmopolitan riferisce che la rottura effettiva del trofeo è stato un incidente felice.

Il premio è stato uno dei numerosi vinti dalla cantante di ‘Hello‘, che ha portato a casa anche il Record of the Year e Song of the Year.