Beyoncé pubblica i video musicali per Love Drought e Sandcastles.

Dopo le sue performance sconvolgenti di Love Drought e Sandcastles ai Grammy Awards 2017, Beyoncé ha caricato i video musicali di queste due canzoni estratte da “Lemonade” sul suo canale VEVO la notte scorsa. Era una mossa attesa? Si. Ovviamente era tutto programmato e bene.

Per quanto riguarda le trame dei video, beh, Love Drought è molto triste e lo trasmette quando Beyoncé è sola nello stadio o nella sua camera a piangere. E’ molto malinconico ma ben realizzato. Sandcastles sembra proclamare il ritrovato amore con Jay Z e la coppia si mostra in atteggiamenti affettuosi nel video. Guardali qui sotto nella giornata in cui abbiamo sentito parecchio di Beyoncé.