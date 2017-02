Già esauriti “dopo pochi minuti” i biglietti di Lady Gaga per il concerto a Milano del 26 settembre 2017. Nuovo caso di bagarinaggio online.

Sono passati pochi giorni dal caso biglietti per il concerto di Ed Sheeran a Torino previsto per il 16 e 17 marzo 2017, con lo stesso cantante che ha invitato i suoi fan a non acquistare dai bagarini e prendere i suoi biglietti solo dai canali ufficiali. La storia si ripete qualche giorno dopo, in questo caso parliamo del concerto di Lady Gaga a Milano per il Joanne Tour, previsto per il 26 settembre 2017 presso il Mediolanum Forum di Assago.

Il circuito è sempre lo stesso, e cioè quello di TicketOne, e l’esito – per terrore dei fan – è stato il medesimo, con i ticket esauriti in pochi minuti e con i soli posti vip disponibili, ma anche quelli non hanno tardato ad esaurirsi. I siti dei bagarini – Viagogo e Seatwave – riportano i biglietti per il concerto di Gaga a prezzi pazzeschi e da furto totale. Pensate che molti biglietti erano già apparsi prima dell’apertura della fase di pre-vendite, quindi qualcosa non torna. Questo fatto del secondary ticketing è approdato anche in Parlamento, e speriamo che ci sarà al più presto una soluzione. Ed Sheeran aveva già espresso la sua contrarietà e siamo sicuri che anche Lady Gaga la penserebbe allo stesso modo. Il nostro invito è quello di non comprare i biglietti presso i canali non ufficiali.

Ecco qui sotto le lamentele dei fan che avrebbero voluto acquistare un biglietto.

