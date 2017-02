Rihanna beve per dimenticare i Grammy 2017 dalla sua bottiglia “spartana”.

Penso che sia arrivato il momento per un altro grande singolo, che ne dici Riri?

Bere alcol in un bar, al cinema, o in qualsiasi tipo di incontro imbarazzante, è un rituale che indica che si è annoiati o scocciati. Non ho vinto quindi bevo. Bevo per dimenticare

Nella serata di ieri sera (12 febbraio 2017) ai Grammy Awards, che si sono tenuti a Los Angeles, c’era Rihanna che ogni tanto beveva alcol dalla sua bottiglietta pregiata in stile irlandese.

Seduta vicino ad Ed Sheeran ed un’amica, la 28 enne è stata spiata mentre diceva: “Penso che sia arrivato il momento per un altro sorso,” prima di bere dalla sua bottiglietta “spartana” ancora una volta. Lei stessa ha pubblicato la sequenza su Instagram.

Pur essendo in lizza con otto nomination, è tornata a casa con zero premi, ma la sua bottiglietta scintillante ha vinto durante lo show.