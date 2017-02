50 Sfumature di Nero: grandi incassi e cambio di regia per il film più discusso di sempre.

“Cinquanta sfumature di nero” domina i suoi avversari negli incassi del weekend italiano.

Il trasgressivo film con Dakota Johnson e Jamie Dornan, diretto da James Foley, porta a casa 6,419,717 euro, con la media per sala più alta della settimana, 8.240 euro. Stiamo parlando del sequel del tanto discusso e chiacchierato “Cinquanta sfumature di grigio”,che proprio due anni fa e nel medesimo periodo usciva nelle sale italiane, diretto però da Sam Taylor-johnson.

Cambio di rotta che si nota sin da subito poiché Foley ha cercato quanto più di controllare l’istinto violento dell’affascinante Grey, interpretato da Jamie Dornan, dando alla seconda metà del film un tono quasi romantico. Il regista muta il cuore del film precedente che vedeva i due coinvolti in una storia quasi sadica in una vera e propria storia d’amore con proposte di matrimonio e colpi di scena come il dirottamento improvviso di un aereo.

Sarà che Foley avrà voluto accaparrarsi quanto più la simpatia da parte degli spettatori? Di sicuro è un film che non resterà all’oscuro dai giudizi negativi della gente per il suo non effettivo capitale culturale, però è anche vero che ogni tanto a noi tutti, sempre aggravati da moltissimi problemi e pensieri, servirebbe un momento per distrarci e viaggiare un po’ con la mente, ai limiti della follia. Vi lascio all’ultimo trailer del film.