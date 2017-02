67° Festival di Sanremo, è tutto oro ciò che luccica?

Si è da poco conclusa la 67esima edizione del festival di Sanremo che ha visto come vincitore Francesco Gabbani con il suo oramai tormentone “Occidentali’s Karma”.

La domanda più frequente ad oggi è: ” Gabbani ha davvero meritato la vittoria?” Sicuramente nessuno di noi può rispondere, perché nel bene e nel male la canzone del vincitore dello scorso anno delle nuove proposte è una canzone non soltanto orecchiabile,ma che facilmente rimane impressa nella mente ed anche quando meno te lo aspetti inizi a canticchiarla. In molti speravano nella vittoria di Elodie,altri di Ermal Meta ed altri ancora di Fabrizio Moro,certamente ognuno aveva il proprio beniamino, ma chi non avrebbe scommesso sulla vittoria di Fiorella Mannoia? Era proprio quello di Fiorella Mannoia il nome sul quale la maggior parte del pubblico italiano avrebbe puntato ed inaspettatamente vince la novità o come molti dicono “LA SCIMMIA”.

Così nasce la polemica tra coloro che considerano indignante il confronto tra una donna che ha fatto la storia della musica italiana ed un giovane che soltanto l’anno scorso ha trionfato nella categoria giovani e diversamente coloro che invece affermano che per una volta ha vinto la novità in quanto noi giovani siamo stanchi di sentire le tipiche ballate sanremesi. Una cosa è sicuramente certa che ogni anno al Festival della Canzone Italiana partecipano molti Big presentando diverse canzoni,che tra di loro differiscono per vari motivi e pertanto troviamo delle canzoni oggettivamente belle, altre meno ed altre ancora addirittura improponibili.

Forse perché l’obiettivo principale del Festival e di tutto ciò che c’è dietro è proprio quello di far parlare di se, riuscendo così ad ottenere la prima pagina di molti giornali? Bene,se così fosse Carlo Conti,non soltanto per la presenza della De Filippi al festival,che oltre ad essere motivo di fusione di due grandi reti televisive è riuscita ancora una volta con la sua semplicità e trasparenza a conquistare il piccolo schermo confermandosi la REGINA della televisione italiana, ma anche per le canzoni in gara,quest’anno ci è proprio riuscito,centrando in pieno l’obiettivo.