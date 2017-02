Chance The Rapper vola su Spotify dopo i Grammy 2017, si parla di un incremento del 200%.

I Grammy 2017 sono stati snobbati da grandi nomi, tipo Justin Bieber, Drake e Kanye West e tra i litiganti a godere è stato Chance The Rapper che è cresciuto in fatto di popolarità ed ha visto le sue canzoni spiccare il volo su Spotify.

Il rapper ha pubblicato il suo terzo mixtape lo scorso anno e si intitola ‘Coloring Book‘, e grazie a quello ha vinto tre premi ai Grammy 2017 (Best New Artist, Best Rap Performance e Best Rap Album). Ha inoltre eseguito un medley di alcune canzoni da ‘Coloring Book’, sostenuto da un coro gospel.

Can we just take a minute to appreciate how amazing this duo was 🔥👏🏾@chancetherapper pic.twitter.com/e4qKwelfeM

— VOGUE ASPECTS🍁 (@VOGUE_ASPECTS) 13 febbraio 2017