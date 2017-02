DJ Khaled, Beyonce e Jay-Z in un nuovo singolo chiamato Shining.

Ha qualcosa a che fare col film?

Ovviamente No! E’ un nuovo singolo che sfrutta la popolarità dei due artisti dopo il Grammy 2017, dove Beyoncé ha dato spettacolo ed è stata omaggiata da Adele con una toccante dichiarazione. Dj Khaled ha approfittato dei venti favorevoli per pubblicare il suo nuovo singolo, una canzone dal titolo “Shining“, che include anche Beyoncé e Jay-Z !!!

“Shining” è stato co-scritto da PartyNextDoor e ci fa sentire sia Beyoncé che Jay-Z, e quest’ultimo parla dei gemelli nel verso che canta nella canzone. sente Beyoncé canta di lei “vincente” striscia e Jay-Z è disponibile in verso la fine della canzone di rap sulle sue prossime gemelli (“Ran per il concessionario / Acquistato doppia Mercedes / The European camion per i bambini gemelli “).

Quello che vedete nella foto è il figlio di DJ Khaled, Asahd.

“Shining” apparirà sul prossimo e decimo album in studio del dj, che uscirà nel 2017. Il pezzo, come era prevedibile, è stato pubblicato nel servizio in streaming di Jay-Z, TIDAL. Clicca qui per andare su TIDAL.