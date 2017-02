Il nuovo trailer di ‘Top Gear’ divide i Fan. Lo show uscirà a marzo 2017.

Top Gear tornerà su BBC Two il 5 marzo, e sarà presentato da Matt LeBlanc, Chris Harris e Rory Reid.

E’ sicuro dire che i primi scatti e trailer per l’imminente nuova serie di ‘Top Gear’, la prima ad essere diretta da Matt LeBlanc, senza Chris Evans, hanno diviso i tantissimi appassionati dello show.

La BBC Two ha rilasciato un’immagine di LeBlanc con i nuovi co-organizzatori del programma, Rory Reid e Chris Harris, nella giornata di Martedì (14 febbraio 2017) in vista del ritorno di ‘Top Gear’ che avverrà i primi marzo.

Confirmed: all new #TopGear launches Sunday 5 March. See you there Un post condiviso da Top Gear (@topgear) in data: 14 Feb 2017 alle ore 01:28 PST

Tuttavia, è il secondo cambio di line-up in altrettanti anni per lo show. Dopo la partenza di Jeremy Clarkson nel marzo del 2015, seguito dai suoi colleghi Richard Hammond e James May, la BBC ha annunciato Chris Evans come nuovo presentatore.

Evans ha da subito cercato di trattenere gli spettatori, ma ha subito molte recensioni negative, ed alcuni fan hanno trovato il suo stile di presentazione poco edificante.

E sembra che il prossimo nuovo formato, con Harris e Reid, non placherà i fan che definiscono lo show già morto.