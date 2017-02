Jennifer Ellison quasi uccisa…da qualche arachide.

Jennifer Ellison ha condiviso i dettagli relativi ad una reazione allergica traumatica e quasi fatale per lei.

L’ex attrice di Brookside ha postato le foto dal suo letto d’ospedale su Facebook, rivelando di aver subito un attacco di cuore inaspettato dopo aver mangiato arachidi.

Ad accompagnare le immagini di ospedale, l’attrice un messaggio dell’attrice:

“E’ stata una delle notti più spaventose che ho mai passato per via di uno shock anafilattico subito per via della mia allergia alle arachidi, che ho mangiato per 33 anni!!!”

“Ho chiamato un’ambulanza perché avevo la gola chiusa e mi manca il respiro! Mi hanno somministrato l’adrenalina e poi hanno scoperto che ero allergica. Dovrò portare un autoiniettore di epinefrina ogni volta con me! Sarà divertente!”

Jennifer ha inoltre reso omaggio al personale dell’ospedale dove è stata trattata:

“Grazie a tutto il personale incredibile dell’ospedale Whiston per essere stato così fantastico e mia mamma per essersi alzata così rapidamente e Rob Tickle che è rimasto con me.”

Buona guarigione Jenni. Sei sicura che non ti servono altri infermieri?