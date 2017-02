L’indistruttibile Nokia 3310 uscirà di nuovo nel 2017.

Il ritorno del cellulare!

I telefoni cellulari non sono più quelli di un tempo, la batteria dura pochissimo e soprattutto, appena cadono a terra si frantumano in mille pezzi. Non è un caso che la HDM Global abbia deciso di ripresentare il suo leggendario 3310. solo quello che hanno usato per essere …

Ovviamente non si potrà utilizzare Internet ma avere il cellulare vintage per chiamare sarebbe il massimo. Internet da una parte e dall’altra il miglior videogioco per cellulari di tutti i tempi, cioè Snake.

Secondo Venture Beat, HMD Global (che ora possiede i diritti per il nome di Nokia) lancerà il Nokia 3,5 e 6 al Mobile World Congress a fine mese (26 febbraio) – così come un omaggio nostalgico – all’amato 3310, che sarà venduto a soli 59 €.

La “versione moderna” del Nokia 3310, che è stata lanciata nel 2000, sarà commercializzata come un’alternativa che vi permetterà di avere una batteria più duratura.

Il grande ritorno di Nokia sarà accolto con grande attesa dai fan Android, con HMD che in precedenza aveva annunciato che investirà 500 milioni di dollari nel corso dei prossimi tre anni, mantenendo i diritti per il marchio di fabbrica fino al 2024.