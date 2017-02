I Maroon 5 pubblicano il nuovo singolo “Cold” il giorno di San Valentino.

Beh, non mi aspettavo questo singolo nel giorno di San Valentino anche perché parla di storie d’amore non proprio dagli esiti positivi. Adam & Future in “Cold” si rivolgono alla loro precedente donna – o una delle precedenti – che è stata così “fredda” con loro.

“Mai pensato che tu fossi così,” rappa Future in un verso del brano.

Il pezzo mid-tempo è stato scritto da Adam Levine, Jacob Kasher Hindlin, John Ryan, Justin Tranter e Phil Shaouy ed è molto contagioso, soprattutto sul ponte, per poi crescere ancora nel ritornello. La voce melodica di Adam si fa sentire e la sentiremo spesso anche in radio nei prossimi mesi.

Ascolta qui sotto Cold dei Maroon 5.