La 4 stagione di American Crime Story tratterà lo scandalo Monica Lewinsky.

Si conosce anche il tema della quarta.

La quarta stagione di American Crime Story farà rivivere lo scandalo Monica Lewinsky, che ha visto l’allora presidente Bill Clinton invischiato in una relazione con la stagista della Casa Bianca.

E’ stato confermato che la stella delle precedenti stagioni Horror Story/American Crime, Sarah Paulson, sarà coinvolta nel quarto capitolo.

Parlando ad E! News, il creatore Ryan Murphy ha detto:

“Sarah sarà presente, ma non sarà la riproduzione di Hillary (Clinton).” “Questo ruolo è destinato per un’altra attrice. Non posso dire chi interpreterà Sarah, ma lo scoprirete alla fine di quest’anno.”

Il creatore ha spiegato che lo spettacolo non seguirà tantissimo Hillary Clinton, concentrandosi invece sull’ascesa di un gruppo di destra composto da persone che disprezzavano i Clinton e dove si riconoscono tre donne: “Paula Jones, Monica Lewinsky e Linda Tripp.”

La seconda stagione della serie drammatica di Ryan Murphy sarà basata intorno a Katrina.

Inoltre, naturalmente, non abbiamo visto la terza stagione, che parlerà dell’assassinio di Gianni Versace, avvenuto nel 1977.

Beh, il motivo per cui ha annunciato tutti i temi è semplice, vuole garantirsi la disponibilità degli attori.

La prima stagione ha raccontato la storia The People vs OJ Simpson, il processo per omicidio contro l’ex giocatore americano.