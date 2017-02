Facebook lancia un app per guardare i video tramite Smart TV.

Facebook Inc ha lanciato un app per televisori smart che permetterà agli utenti del social network di guardare i video su uno schermo più grande.

L’applicazione sarà disponibile presso l’app store per Apple TV, Samsung Smart TV ed Amazon Fire TV, ha detto la società in un blogpost nella giornata di Martedì (14 febbraio 2017).

Gli utenti possono scorrere le loro news feed ed allo stesso tempo guardare i video sulla loro timeline.

I video in news feed partiranno in modalità silenzio, ma toccandoli si attiverà il suono.

Il Wall Street Journal ha riferito il mese scorso che Facebook stava creando un app che avrebbe portato l’azienda più vicina al mondo televisivo.

L’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha detto questo mese che la società prevede un’importante accelerazione nelle assunzioni ed altre spese durante il 2017 per investimenti nel settore video ed altre priorità.

La società lo scorso anno ha ampliato il suo prodotto per quanto riguarda i video in diretta, Facebook Live, una “piccola” potenziale minaccia per le trasmissioni televisive.