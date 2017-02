Melania Trump… first lady senza stile.

La differenza fra immagine ed icona.

Lo aveva dichiarato e lo ha fatto. Melania Trump, moglie del 45mo Presidente degli Stati Uniti d’America vuole diventare la First Lady più glamour dai tempi di Jackie Kennedy… ma purtroppo l’ha copiata! La premessa era esplicita nel completo celeste (Ralph Lauren) con guanti coordinati indossato in occasione della cerimonia di insediamento del marito e lo ha ribadito durante la visita del Primo Ministro giapponese a Mar a Lago, indossando pantaloni bianchi e camicia blu dal taglio anni settanta.

Melania è alta, bella ed ex modella abituata ad essere vestita e spogliata dai più famosi stilisti, ma risulta poco convincente nell’indossare abiti che non le appartengono. Sobrietà, classe, finezza erano e sono le caratteristiche che Jackie sfoggiava attraverso il proprio stile unico e inimitabile tanto da diventare l’icona della nuova eleganza femminile, raffinata ed impeccabile perchè sostenuta dal carattere di una donna forte, carismatica ed affascinante.

Lodevole è l’intento della nuova First Lady di volersi inspirare a chi l’ha preceduta, non solo nel contenuto del proprio armadio, ma nel ruolo. Melania ha dichiarato in una intervista (come aveva fatto Jackie Kennedy) di essere prima di tutto madre sottolineando l’importanza ed il valore che questo implica nella sua vita e di essere pronta a supportare e sostenere al meglio il marito.

Ma in questa società dove comanda l’immagine, non sono le parole o i vestiti a determinare lo stile di una persona, neanche la bellezza, seppur accentuata dalle esperte mani di un chirurgo plastico, a rendere affascinante quello che non lo è. Lo stile è il risultato di una personalità poliedrica e definita, per questo ognuno ha il proprio, emulare gli altri non garantisce una buona resa e soprattutto sembra il caso di dire che l’abito non fa il monaco.