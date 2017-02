Questa modella di 22 anni è stata criticata per le foto pericolose sopra un grattacielo.

Estremi si diventa!

Il motivo della critica nasce da un concetto ampio. Negli ultimi due mesi, abbiamo letto di un numero crescente di morti a causa di un incantamento verso l’acquisizione del selfie perfetto. Si rischia troppo per una foto.

Il caso in questione ritrae una modella russa di 22 anni, che è stata pesantemente criticata per il suo servizio fotografico, realizzato presso un grattacielo di Dubai, con misure di sicurezza blande o inesistenti.

Viktoria Odintsova, modella nata a San Pietroburgo, ha postato delle foto sul suo profilo Instagram.

До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони🙈 You didn’t believe? Watch the new video😱link in bio! @a_mavrin #MAVRIN #MAVRINmodels #vikiodintcova Un post condiviso da Viki Odintcova (@viki_odintcova) in data: 26 Gen 2017 alle ore 06:55 PST

Full video (link in bio)! @a_mavrin #MAVRINmodels #MAVRIN #VikiOdintcova #Dubai Un post condiviso da Viki Odintcova (@viki_odintcova) in data: 3 Feb 2017 alle ore 07:12 PST

“Non riesco ancora a credere quello che ho fatto. mi sudano i palmi delle mani ogni volta che guardo il video,” ha scritto Odintsova in un recente post.

Anche se il video ha guadagnato oltre un milione di visualizzazioni, è stato ampiamente criticato.

“Un pessimo esempio per i giovani”, “Questo è così stupido, non ho parole per descriverlo. Sembra che i giovani vogliono attirare l’attenzione a tutti i costi “,” Pazza! Sembra che Dio ti ha dato la bellezza, ma si è dimenticato di darti un cervello”, scrivono alcuni utenti su Instagram. Sono stati un po’ severi.

Comunque è quasi diventata una moda tra i modelli in questi giorni, quella di svolgere tali attività senza accortezze.

Un’altra temeraria russa, la 23 enne Angela Nikolau, ha fatto parlare di se per aver tentato il selfie più pericoloso del mondo.