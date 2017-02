Metallica, Alicia Keys e altri nel nuovo Carpool Karaoke, ecco il video della nuova stagione.

Il segmento del ‘Late Late Show’ è in procinto di passare ad Apple Music.

Il Carpool Karaoke si prepara per uno spettacolo spin-off su Apple Music, ed un trailer con John Legend ed i Metallica è stato rilasciato on-line.

Il segmento del The Late Show, con presentatore James Corden che fa cantare le stelle musicali del momento, sarà la prima incursione di Apple con contenuti televisivi.

Un’anteprima della serie di 16 episodi ci mostra John Legend ed Alicia Keys che cantano la hit ‘Fallin”, con Legend che indossa il cappello di Pharrell e lo imita canticchiando Happy.

I Metallica faranno la loro comparsa e ci mostreranno di che pasta sono fatti, cantando Diamond di Rihanna.

C’è anche Will Smith, che in coppia con James Corden, canteranno il tema di Bel Air e ‘I Believe I Can Fly’ da un elicottero che sorvola Hollywood.

Il teaser suggerisce che lo spettacolo sarà abbastanza diverso dal solito, con spezzoni insoliti, tipo Blake Shelton e Chelsea Handler che cantano bevendo in un bar.

La serie di Apple sarà caratterizzata da 16 differenti abbinamenti di celebrità in totale. In molti spezzoni non abbiamo visto Corden sul posto di guida ma gli stessi cantanti. Una nuova scelta?