The Big Bang Theory: rinnovati i contratti a Sheldon e company, la serie tornerà per altre 2 stagioni.

Un sospiro di sollievo.

Ci sono state molte speculazioni sul futuro della sitcom della CBS vincitrice di un Emmy, dal momento che i contratti di svariati milioni di dollari dei membri del cast che rispondono al nome di Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco scadevano nella stagione in corso.

Ma Deadline riporta che il trio ed i loro co-star Simon Helberg e Kunal Nayyar sono nelle fasi finali di un nuovo accordo che porterebbe altre due stagioni per la serie tv.

Il contratto farà guadagnare a ciascuno di questi cinque principali membri del cast fino a 1 milione di dollari per episodio per quella che sarebbe la 10° ed 11° stagione di The Big Bang Theory.

Non c’è stato alcun commento ufficiale ancora da CBS o dalla società di produzione Warner Bros sulle ultime notizie di negoziazione.

All’inizio di questa settimana, Jim Parsons ha rilasciato parole incoraggianti per i fan quando ha ammesso che sarebbe rimasto “scioccato” se The Big Bang Theory non sarebbe stata rinnovata per almeno un’altra stagione.

Parsons ha anche lavorato con la Warner Bros TV e CBS per una potenziale serie tv prequel di The Big Bang Theory, che parlerà dell’infanzia di Sheldon Cooper in una famiglia profondamente religiosa.

Sheldon rimane un personaggio televisivo molto popolare, con un recente sondaggio che ha stabilito che l’80% dei fan si fermava a guardare The Big Bang Theory solo per vedere Parsons.