The Chainsmokers: ecco quando uscirà l’album di debutto.

I The Chainsmokers hanno lasciato accidentalmente sfuggire la notizia che il loro album di debutto ‘Memories: Do Not Open’ uscirà 7 aprile.

Gli hitmaker di ‘Closer‘, che si chiamano Alex Pall e Drew Taggart, hanno accidentalmente detto durante un’intervista sul tappeto rosso dei Grammy durante il fine settimana, che l’album uscirà il 7 aprile 2017 ed anche il titolo di questo LP: “Memories: Do Not Open“.

Drew, 27 anni, ha detto ad ‘Entertainment Tonight’: ”Siamo pronti. Abbiamo un album completo; che sarà sorprendente. Uscirà il 7 aprile ma forse non avrei dovuto dirlo?!” Il 31 enne Alex ha detto sorridente: ”No, ma va bene.” Drew ha poi continuato: ”Va bene. In ogni caso, uscirà molto presto. Si chiamerà “Memories: Do Not Open”.

Il nuovo album potrebbe “anche” essere caratterizzato da una collaborazione col frontman dei Coldplay Chris Martin, come Alex e Drew hanno lasciato intendere condividendo delle clip su Instagram mentre sono al lavoro con Chris.

Durante i Grammy la coppia ha vinto il premio per la Best Dance Recording grazie al singolo Don’t Let Me Down con Daya.