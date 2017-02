Ascolta la voce di Beyoncé isolata nella sua esibizione ai Grammy 2017.

La cantante ha sfoderato una grandissima performance nonostante i pochi premi vinti.

Un nuovo video caricato su Twitter ci fa sentire la voce di Beyoncé isolata dalla base nella sua esibizione ai Grammy 2017 dello scorso fine settimana.

Beyoncé ha perso i premi per l’album e Record of the Year ai Grammy nella notte di Domenica (12 febbraio 2017), ma lei ha comunque onorato il palco per festeggiare la vittoria del Best Urban Contemporary Album.

La cantante ha cantato ‘Love Drought’ e ‘Sandcastles’ dal suo album ‘Lemonade’. Il suo vestito in stile madonna è stato realizzato da 50 persone in una settimana. I video musicali per i brani eseguiti sono stati pubblicati qualche ora dopo e si possono vedere qui.

Ascolta la voce isolata di Beyonce ai Grammy 2017 qui sotto:

Dopo aver battuto Beyoncé nei due premi principali, Adele ha usato il suo discorso di accettazione per proclamare il suo amore per la cantante e per sostenere che il suo album ‘Lemonade’ avrebbe dovuto vincere al posto di ’25’.

I Grammy sono stati ampiamente criticati, con alcuni spettatori che hanno lamentato una sorta di pregiudizio razziale.