Guarda Ed Sheeran e James Corden nelle riprese del Carpool Karaoke.

Sheeran ha detto che all’inizio di quest’anno ha voluto fare rap durante la sua apparizione nel segmento di James Corden.

Ed Sheeran e James Corden sono stati apparentemente avvistati mentre effettuavano le riprese di un episodio del Carpool Karaoke, il segmento del programma The Late Show dove i cantanti si esibiscono con i loro pezzi migliori.

La coppia è stata vista in auto a Los Angeles ed una clip video è stata condivisa dai fan su Twitter. Eccola qui sotto.

Ed Sheeran e James Corden gravando o ‘Carpool’. O programa deve ir ao ar nas próximas semanas. pic.twitter.com/emLYg0lxBt — POPZEI (@POPZ3I) 15 febbraio 2017

Sheeran ha confermato nel mese di gennaio che avrebbe partecipato al programma di Corden “Carpool Karaoke”, ma non ha detto quando uscirà lo show con la sua esibizione. Ha anche accennato sul fatto che la sua puntata potrebbe discostarsi dal formato usuale del segmento.

“Credo che mi sentirei un po’ in imbarazzo nel cantare la mia canzone”, ha detto Sheeran nel mese di gennaio. “Penso che avrei solo voglia di mettere su qualche Biggie… voglio cantare qualcosa di veramente scomodo e sporco, come il canto di Biggie, ‘Big Booty Hoes,’ o qualcosa del genere.”

Vi ricordiamo che Ed Sheeran arriverà in Italia per un doppio concerto fissato per il 16 e 17 marzo a Torino. Purtroppo c’è stato un caos biglietti che scatenato le ire dei fan, e dello stesso cantante.