Ascolta Kygo & Selena Gomez con It Ain’t Me, il nuovo singolo uscito a febbraio 2017.

Quando si parla di Kygo lo strumentale non puo’ che essere un piacevole fusion tra house/EDM, un break-up anthem che parla di amore. Nel testo, Selena Gomez ricorda l’uomo che un tempo amava – Justin? – e che ora non fa più parte della sua vita. Lui avrebbe dovuto trattarla meglio, perché lei non ci sarà più in futuro quando lui avrà bisogno di un sostegno morale.