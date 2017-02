Let’s Hurt Tonight dei OneRepublic ha un video tutto nuovo, guardalo qui.

Let’s Hurt Tonight ha un nuovo video.

Gli OneRepublic hanno rilasciato il video musicale completo per il loro singolo ‘Let’s Hurt Tonight‘. Un primo video era stato pubblicato nel mese di dicembre ma era stato creato ad hoc per il film Collateral Beauty, interpretato da Will Smith, Keira Knightly, Kate Winslet, Helen Mirren ed Edward Norton. Nel video c’erano gli OneRepublic ma si potevano vedere anche delle scene tratte dal film.

In questa nuova clip rilasciata oggi (16 febbraio 2016) la band è l’assoluta protagonista del film. Tutto girato in notturna il video mostra Ryan Tedder in auto e poi il cantante raggiungere i suoi compagni di band nel tetto di un grattacielo dove tutti insieme eseguiranno il singolo Let’s Hurt Tonigith. Un video semplice ma che ben si completa col titolo del brano.

Perché rilasciare due video? Forse gli OneRepublic e l’etichetta ritenevano che fosse opportuno promuovere al meglio questo singolo, anche per migliorarne la posizione nei grafici di vendita. Guarda la nuova clip per Let’s Hurt Tonight dei OneRepublic qui sotto.