Resident Evil Vendetta, il nuovo film d’animazione Capcom, basta action per fortuna.

Capcom ha svelato Resident Evil Vendetta al Tokyo Game Show dello scorso anno, anche se poi ha pubblicato un nuovo terrificante trailer per farci capire qualcosa in più sul film.

Sembra che la trama si svilupperà tra Resident Evil 6 e 7 e seguirà i personaggi principali Chris Redfield e Leon Kennedy.

Il film sarà prodotto da Hiroyuki Kobayashi, che è già responsabile di Resident Evil e dal regista di The Grudge, Takashi Shimizu. Takanori Tsujimoto (Bushido Man) dirigerà il film.

Vendetta non sarà il primo film di Resident Evil animato, in passato abbiamo potuto vedere Resident Evil: Degeneration nel 2008 e Resident Evil: Damnation nel 2012.

“Resident Evil Vendetta” uscirà in Giappone nella primavera del 2017, ma una data di uscita vera e propria non è stata ancora ufficializzata.

Accanto al film d’animazione, sembra che arriverà una serie TV che guarderà al futuro.

Nel frattempo, l’ultimo film di Resident Evil, The Final Chapter – finalmente l’ultimo – è uscito nei cinema italiani oggi. La Umbrella Corporation proverà a distruggere i sopravvissuti dell’apocalisse zombie, ma Alice non la pensa allo stesso modo. A parte il primo film Resident Evil, gli altri non hanno reso onore alla grande saga di videogame. Sarebbe bello vedere un film di spessore sui primi capitoli di Resident Evil. Chissà se uscirà mai.