The Weeknd porta Drake ed altre stelle nel video per Reminder, pubblicato il giorno del suo compleanno.

Partiamo subito dicendo buon compleanno a The Weeknd che oggi compie gli anni. Il cantante canadese è nato a Toronto il 16 febbraio del 1990.

Nella giornata del suo compleanno ha deciso di pubblicare un nuovo video per promuovere un singolo estratto dal suo album di successo “Starboy“. Il singolo scelto dal fidanzato di Selena Gomez è “Reminder“.

La clip video diretta da Glenn Michael è piena di star della musica. Oltre a The Weeknd vedremo Drake, YG, ASAP Rocky, French Montana e Travis Scott. Mi piace questo brano e sono contento che The Weeknd abbia deciso di girare un video ad alto budget per promuoverlo. Tra balli con Drake, giri in auto spartane e scene saffiche questo video è un giusto riconoscimento per il singolo. Guarda la clip qui sotto.