Adam Levine si sballa e viaggia con la mente nel video per Cold dei Maroon 5.

Oggi non fa proprio freddo, nemmeno a Milano, ma ecco il video di “Cold” dei Maroon 5.

La band guidata da Adam Levine ha pubblicato questo nuovo singolo qualche giorno fa e si intitola “Cold” su iTunes e Spotify, e stanotte è arrivato anche il video musicale su VEVO.

E’ un video lungo, dura 6:50 e sicuramente non avranno speso poco per realizzarlo. La clip parte con una conversazione telefonica, e poi Adam Levine si ritroverà in una sorta di party. Berrà il suo drink ma il barman gli ha fatto uno strano scherzo – la mamma me lo dice sempre di stare attento in discoteca per queste cose, si vede che Adam non lo è stato – ed il cantante inizierà a viaggiare in un mondo parallelo.

E’ sicuramente il video migliore della storia dei Maroon 5 e quindi che aspettate, dategli un’occhiata qui sotto.