Chris Colfer di Glee torna in una serie tv creata da lui: “Indigo”.

Chris Colfer ha programmato il suo ritorno in tv e vuole che sia in grande stile.

Secondo The Hollywood Reporter, Colfer non sarà solamente il protagonista della serie tv “Indigo“, ma ha anche intenzione di scrivere e dirigere il pilot.

Il laureando alla McKinley High sta andando un po’ meno a scuola ma si sta dedicando al suo progetto, che esplorerà il mondo misterioso dei bambini Indaco.

I bambini Indaco sono un gruppo i cui poteri e super abilità straordinari sono stati mal diagnosticati come malattie mentali o fisiche.

Indigo seguirà i bambini mentre saranno alle prese con i loro poteri e cercheranno di combattere contro quelle forze oscure fastidiose che sperano di sfruttarli a proprio vantaggio.

Se verrà dato il via libera, Colfer tornerà sul piccolo schermo dopo le sei stagioni dove ha interpretato Kurt Hummel in Glee.

Ma l’attore vincitore del Golden Globe non ha dormito in questi mesi. Ha scritto, interpretato, prodotto e romanzato il suo primo film Struck by Lightning, che è stato rilasciato nel 2012. Da quello che si puo’ vedere, sembra che al giovane interessi maggiormente la carriera da regista.

Il ragazzo è anche un autore di successo. La prima rata del suo La terra delle storie – L’incantesimo dei desideri è rimasto tra i più venduti per due settimane nel New York Times.