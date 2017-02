Daniel Craig diventa biondo nel film Logan Lucky. Guarda la prima foto della pellicola.

Il primo sguardo a Daniel Craig nel film del regista Steven Soderbergh è emerso online, si è fatto biondo?

L’attore inglese, meglio conosciuto per il suo ritratto ruvido e fashion di Ian Fleming in 007, ha un aspetto completamente nuovo per il suo ruolo in Logan Lucky, che uscirà nelle sale cinematografiche entro la fine dell’anno.

Logan Lucky è una commedia in stile gangster, che segue le avventure dei fratelli Clyde e Jimmy Logan (Adam Driver e Channing Tatum), che vorrebbero eseguire una rapina elaborata nel corso di una gara automobilistica molto seguita.

Craig interpreta ‘Joe Bang‘ nel film, e può essere visto nell’immagine sopra con i capelli biondi, e le sopracciglia abbinate. Ha un aspetto più duro e meno elegante qui, non trovate?

Tatum e Driver possono essere visti nell’immagine, ed il trio ha uno sguardo su qualcosa che non sembra nulla di rassicurante.

Logan Lucky sarà il primo film di Soderbergh in più di quattro anni (il suo ultimo è stato Dietro i candelabri nel 2013) e per celebrare il suo ritorno, ha ingaggiato un cast stellare.

Oltre a Craig, Tatum e Driver, ci saranno anche Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katie Holmes e la super bella Katherine Waterston.

Logan Lucky uscirà il 13 ottobre nelle sale cinematografiche.