Ed Sheeran pubblica ‘How Would You Feel (Paean)’ il giorno del suo compleanno.

Ultimamente va di moda pubblicare canzoni il giorno del compleanno, così Ed Sheeran ha deciso di seguire la moda.

Ed Sheeran sta continuando a promuovere il suo album Divide, il terzo disco, ed ha rilasciato una nuova traccia.

Dopo le due tracce rilasciate insieme: “Shape of You” e “Castle on the Hill“, il cantante inglese cambia ritmo e pubblica “How Would You Feel (Paean),” una ballata lenta ed accompagnata dal suono della chitarra in acustico, pianoforte e batteria. Ricorda molto lo stile classico di Ed Sheeran, quello delle prime canzoni.

Ascolta How Would You Feel (Paean) di Ed Sheeran qui sotto:

Si tratta di un singolo che il cantante ha voluto regalare ai fan nel giorno del suo compleanno. How Would You Feel (Paean) non è il prossimo singolo ufficiale, l’ha confermato lo stesso Sheeran. Comunque è un brano che fa parte del nuovo album Divide, che uscirà il 3 marzo.

Sheeran ha battuto il record degli One Direction come stream su Spotify con il doppio singolo nel mese di gennaio. Vi ricordiamo che il 16 e 17 marzo sarà in Italia, a Torino, per la doppia tappa del suo Divide Tour. La vendita dei biglietti ha destato qualche preoccupazione, con i ticket che si sono esauriti dopo pochi minuti.