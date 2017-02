Nicole Kidman: Segreti e rivelazioni inaspettate.

Questa volta è la bellissima Nicole Kidman ,famosa attrice hollywoodiana ad essere travolta dalle vicende del gossip, ma inaspettatamente è stata proprio lei a gettarsi nel baratro.

Proprio così, la celebre donna durante un’ intervista al digital magazine The EDIT, in occasione della promozione della nuova serie HBO di cui è protagonista, Big Little Lies si è lasciata andare ad una scottante rivelazione.

Quella della Kidman è una rivelazione che viene fuori da una domanda che le viene posta nel corso dell’intervista dalla collega che lavora proprio con lei nella serie: Zoe Kravitz.

“Allora, io ho conosciuto Zoe perchè sono stata fidanzata con suo padre! Tutto in famiglia! Adoro Lenny, è un bravo ragazzo”. Così afferma Nicole Kidman.

L’uomo in questione è Lenny Kravitz, cantautore, produttore discografico ed attore statunitense. Per molti anni i due sono riusciti a nascondere questa storia d’amore, se non che nel 2007, Nicole Kidman aveva parlato a Vanity Fair di questa fantomatica relazione, dichiarando di essere stata insieme a qualcuno, ma di non essere pronta ad una relazione, senza però, svelare mai l’identità dell’uomo.

Una cosa è certa, la bella Nicole è unita a Keith Urban dal 2006 e con cui ha avuto anche due figlie. Chissà se ci riserverà altre sorprese in futuro