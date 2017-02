I The Chainsmokers pubblicano il video per Paris dove una ragazza si getterà da una casa sospesa in aria.

Pensavo di vederli a Parigi o qualcosa di simile ma invece hanno scelto uno stile più matto.

I The Chainsmokers hanno pubblicato in anteprima il video musicale per il loro singolo “Paris” questa mattina su VEVO. Paris sarà incluso sul prossimo album di debutto del duo intitolato “Memories Do Not Open“, in commercio nei negozi dal 7 aprile con la Columbia Records. Sono stati loro stessi ad annunciare il titolo e l’uscita dell’album.

Diretto da Mister Whitmore, il video di “Paris” ci mostra i membri Drew Taggart ed Alex Pall osservare un’abitazione che fluttua verso l’alto. C’è una ragazza dentro la casa, che con fare pazzo si getterà verso il basso, verso il suo letto. Stava sognando forse? Il video non è nulla di che, mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Puoi vederlo qui sotto.