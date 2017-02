Lana Del Rey: foto misteriose annunciano una nuova canzone ed il suo video.

La cantante non tarderà a condividere un nuovo video musicale, e sapete perché? Ci sono dei manifesti pubblicitari nella città di Los Angeles.

La cantante ha recentemente registrato una nuova canzone chiamata ‘Young & In Love‘ che si traduce “Giovane e Innamorata” ed ora un sito di fan ha twittato la foto con dei manifesti pubblicitari di un progetto video chiamato ‘Love’. Molto probabilmente questo progetto è collegato al brano. Il video musicale è stato prodotto da Rich Lee, che ha lavorato con Eminem, Maroon 5 e will.i.am.

Lana Del Rey – Young And In Love coming soon pic.twitter.com/b2NoAu11zd

The Young And In Love music video was produced by Rich Lee

— Lana Del Rey Crew (@LanaDReyCrew) 17 febbraio 2017