Lazio corsara ad Empoli. Immobile e Keita griffano il successo biancoceleste.

Nell’anticipo serale del sabato la Lazio espugna con carattere e convinzione il “Castellani” di Empoli, superando, in rimonta, per 1-2 i padroni di casa toscani.

Con questa vittoria, la banda di Simone Inzaghi sale, provvisoriamente, al quinto posto in classifica a quota quarantasette. Tale trionfo rappresenta il sesto ottenuto lontano dall’Olimpico,il secondo consecutivo. L’Empoli, invece, rimedia il secondo ko di fila in campionato, il sesto stagionale tra le mura amiche. Gli uomini di Martusciello non ottengono i tre punti in palio dallo scorso 22 gennaio quando al “Castellani” regolarono l’Udinese grazie ad una rete di Mchedlidze. Da lì in avanti solamente tre sconfitte e un pareggio per gli azzurri. I toscani restano inchiodati al quartultimo posto a quota ventidue sempre ad otto lunghezze dal Palermo terzultimo. La prima ghiotta occasione della gara porta la firma di Pucciarelli che si coordina in semigirata ma la sfera termina la sua corsa di poco alta sopra la traversa. A seguire sarà un monologo biancoceleste con la Lazio padrona del campo che sfiorerà in più occasioni la rete del vantaggio. Il primo a provarci è Immobile con un tiro radente dall’interno dell’area ma è abile Skorupski ad intercettare la palla. Qualche minuto più tardi ci prova Felipe Anderson con un assist ficcante a ridosso della linea di porta ma anche in questo caso l’estremo difensore polacco è tempestivo nello sventare il possibile pericolo.

I capitolini continuano a pigiare il piede sull’acceleratore con Milinkovic-Savic che appoggia a centro area un passaggio invitante per Parolo ma la conclusione di piatto, di quest’ultimo, non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri. È sempre Parolo a rendersi pericoloso, questa volta con una bordata dalla lunga distanza, che chiama all’intervento provvidenziale un superlativo Skorupski. Nella ripresa è ancora la banda di Simone Inzaghi a creare i maggiori grattacapi alla retroguardia avversaria con Milinkovic-Savic che si insinua in area e lascia partire un assist da posizione ravvicinata, smanacciato da Skorupski. La sfera sta per terminare sui piedi di Lulic, pronto ad insaccarla in rete, ma è provvidenziale Bellusci nell’allontanarla. Al 67’ si sblocca il match: Krunic prende palla dalla lunga distanza ed esplode una conclusione potente ed imparabile che si insacca alle spalle dell’incolpevole Strakosha. Clamoroso vantaggio empolese con la prima rete in questo campionato del trequartista bosniaco. Nemmeno il tempo di esultare, che gli ospiti agguantano il pareggio. Al 68’ Felipe Anderson scodella un cross indirizzato all’interno dell’area che viene deviato di testa da Krunic. La palla si alza a campanile e diventa un passaggio invitante per Immobile che raccoglie la sfera e di prima intenzione non lascia scampo a Skorupski. Pareggio dei biancocelesti grazie al centro numero tredici dell’attaccante natio di Torre Annunziata. La rete del definitivo sorpasso biancoceleste avviene all’ 80’ minuto con Felipe Anderson che effettua un assist indirizzato all’interno dell’area, Costa devia la palla che carambola sui piedi di Keita (subentrato al 57’ al posto di Milinkovic-Savic), il quale si coordina in semigirata e complice una deviazione dello stesso Costa, la sfera termina la sua corsa dietro le spalle di Skorupski. Empoli al tappeto, colpita dall’attaccante senegalese, autore del settimo centro in campionato.

Al termine della gara, Giovanni Martusciello, tecnico dell’Empoli, afferma che nonostante le contemporanee sconfitte di Palermo e Crotone, la corsa verso la salvezza resti ardua ed impervia. Secondo il tecnico azzurro non bisogna commettere l’errore di sentirsi appagati né tantomeno di avere in pugno l’obiettivo stagionale. A suo avviso occorrerà giocare con grande intensità ed umiltà, evitando di ripetere quanto accaduto a Crotone, quando i toscani subirono una pesante sconfitta per 4-1, proprio al cospetto di una diretta concorrente per restare in massima serie. In merito alla sfida disputata contro la Lazio, l’allenatore ischitano giudica positiva, per molti aspetti, la prestazione dei suoi ragazzi che sono riusciti a tener testa per ottanta minuti ad una Lazio di gran lunga superiore dal punto di vista tecnico e qualitativo. Simone Inzaghi, invece, esprime soddisfazione per i tre punti conquistati. A suo giudizio la sfida con l’Empoli nonostante si preannunciasse ostica e tra l’altro in un terreno di gioco piuttosto avverso ai colori biancocelesti, considerando che la Lazio non otteneva i tre punti al “Castellani” dal lontano 2005, i capitolini hanno dimostrato una buona organizzazione di gioco e compattezza tra i reparti, aspetti che hanno permesso di ottenere il bottino pieno.

Cancellata l’amarezza per il pareggio subito in extremis dal Milan,nel turno precedente, la Lazio torna a guardare con fiducia la classifica. Inzaghi ci tiene a sottolineare che i biancocelesti stazionino dal quarto al sesto posto da inizio stagione, meritando ,quindi, di conquistare un piazzamento per la prossima Europa League. Inoltre, il tecnico laziale ha apprezzato la verve realizzativa dei suoi ragazzi che dopo aver sciupato tantissimo contro i rossoneri di Montella, hanno mostrato maggior efficacia sotto porta con l’Empoli. Infine, Simone Inzaghi, non lesina complimenti nei confronti di Immobile, attaccante che sta migliorando di giornata in giornata le sue performance, dimostrando uno spiccato fiuto del goal. In estate fu proprio l’allenatore biancoceleste a volere l’attaccante campano, in quanto si adatti alla perfezione nei meccanismi offensivi della compagine capitolina.