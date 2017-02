Linda Jennings porta The Long and Winding Road dei The Beatles a The Voice e riceve una standing ovation.

Dato che in Italia The Voice ancora non c’è, guardiamo in terra della regina, dove il programma è organizzato meglio.

L’ultimo episodio delle blind audition ci ha mostrato questa pittoresca cantante che di nome fa “Linda Jennings“. E’ salita sul palco esibendosi con un brano tosto e dei The Beatles, il che significa che se lo sbagli è meglio che scappi a gambe levate. Ha presentato il brano “The Long and Winding Road‘ e non l’ha fatto male.

La sua voce è piaciuta a tutti i giudici anche se si sono girati solo in tre: will.i.am, Gavin Rossdale e Tom Jones. In tre solo perché Jennifer Hudson aveva già il team al completo. I tre giudici avevano un solo posto per la loro squadra ma volevano darlo a Linda.

“Sarà interessante conoscerti. Io non ho nessuno con quello stile nella mia squadra. Credo che dovresti completare la mia squadra, perché sei molto individuale e molto speciale,” ha detto Gavin.

Tom Jones invece ha commentato:

“Hai fatto un ottimo, ottimo lavoro. Hai cantato davvero, davvero bene. Mi piacerebbe averti nella mia squadra.”

will.i.am invece ha detto a Linda di scegliere Tom perché gli è piaciuta la sua storia dove ha raccontato che Paul dei Beatles gli aveva detto di scrivere la canzone.

Naturalmente Linda ha scelto Tom, ed è diventato l’ultimo membro della sua squadra.

The Voice UK va in onda su ITV.