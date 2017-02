Qui ci sono i soli 15 profili che Donald Trump segue su Instagram.

Anche se Twitter è chiaramente la piattaforma di social media preferita da Donald Trump, Instagram è comunque usato dal presidente USA.

Il presidente – che è possibile trovare con l’account @realdonaldtrump su Instagram – è registrato sul sito di photo-sharing dall’aprile del 2013, e generalmente lo ha usato per la pubblicazione di foto della sua famiglia, di lui in posa con le celebrità, e per promuovere i suoi vari alberghi e campi da golf sparsi in tutto il mondo. Il suo profilo Instagram impallidisce in confronto ai suoi 24,3 milioni di seguaci su Twitter, ma segue a ruota con 5,6 milioni di followers.

Ma chi segue il Presidente USA? Solamente 15 persone. Proprio come su Twitter, Trump segue una manciata delle sue proprietà, la sua famiglia, ed un paio di consiglieri.

Qui sotto ci sono tutte le persone ed i luoghi che Trump segue su Instagram.

Ivanka Trump, figlia maggiore di Trump

Nell’Instagram di Ivanka Trump si legge: “Moglie, madre, sorella e figlia. Imprenditore + appassionato sostenitore per l’educazione delle donne e delle bambine. Nativa di NYC, che vive in DC.” Il suo account comprende per lo più foto di lei e suo marito, Jared Kushner, e le foto di loro con i tre figli.

Eric Trump, figlio di Trump

Nella Instagram bio di Eric Trump si legge: “vice presidente esecutivo dell’Organizzazione @Trump. Marito di @LaraLeaTrump. Sostenitore enorme per @StJude. #MakeAmericaGreatAgain”

Donald Trump Jr., il figlio maggiore di Trump

Donald Trump Jr. si descrive su Instagram come “EVP Development & Acquisitions Trump Organization, padre, marito, Outdoorsman, in una vita passata a Boardroom Advisor su The Apprentice!”

Tiffany Trump, figlia minore di Trump

Quello di Tiffany Trump è forse il più profilo più social della famiglia Trump. E’ stata definita come una delle ragazze più ricche su Instagram. Pubblica generalmente foto di feste, vacanze ed immagini di se stessa mentre indossa abiti firmati. Di recente, Tiffany Trump ha inserito foto della sua famiglia o se stessa in occasione di eventi politici o tagli del nastro.

Lara Trump, moglie di Eric Trump

Lara Trump, utilizza Instagram per pubblicare le foto della coppia, dei sue due cani, le sue foto di modella, e durante la campagna elettorale.

Dan Scavino, assistente e direttore dei social media di Trump

Dan Scavino utilizza spesso Instagram per documentare la vita con Trump e durante la campagna elettorale. Ma non è una sorpresa, dal momento che Scavino è responsabile – almeno in una certa misura – degli account social media di Trump.

Eric Trump Foundation, l’account ufficiale per beneficienza del figlio di Trump

La Eric Trump Foundation è “dedicata alla raccolta di fondi per i bambini malati terminali in cura presso l’Ospedale pediatrico St. Jude”, secondo il suo sito web. Ma la fondazione non usa spesso Instagram, ci sono solo due foto pubblicato sul profilo.

Hope Hicks, il direttore della comunicazione strategica alla Casa Bianca

Hope Hicks è stato con la squadra vincente per mesi, prima di entrare come addetto stampa di Trump durante la campagna. Potrebbe aver avuto una mano nella creazione dell’account Instagram, dal momento che Trump lo segue solo lì e non su Twitter.

Trump Doonbeg, il campo da golf in Irlanda di Trump

L’account descrive Trump Doonbeg come “un resort a 5 stelle di lusso nella contea di Clare, in Irlanda.”

Trump Golf, l’Instagram ufficiale di tutti i campi da golf di Trump

La descrizione dice: “L’Instagram ufficiale del marchio più riconosciuto a livello mondiale nel golf di lusso. Vi invitiamo a scoprire i nostri corsi in tutto il mondo.”

Trump Hotel, l’Instagram ufficiale

Nella descrizione si legge: “Architettura iconica, una vista impareggiabile, design audace, spirito imprenditoriale ed intransigente attenzione ai dettagli. Mai accontentarsi.”

Trump Washington, il profilo ufficiale del suo nuovo albergo

Trump ha celebrato la sua grande apertura nel mese di ottobre 2016. L’hotel si trova a circa un miglio di distanza dalla Casa Bianca e si trova all’interno della Old Post Office Pavilion.

Trump Golf Ferry Point, il profilo ufficiale per il suo campo da golf nel Bronx

Ecco come l’account descrive il pofilo: “Trump Golf a Ferry Point è un 18 buche, Jack Nicklaus Design.”

Trump Golf Los Angeles, il profilo ufficiale

La descrizione riporta “L’apice della esperienza del golf di lusso con un servizio senza pari, servizi esclusivi, ed una vista spettacolare sull’Oceano Pacifico.”

Mike Pence, Vice Presidente degli Stati Uniti

Mike Pence non ha postato una foto in 13 settimane e non ha aggiornato la suo bio Instagram di recente. Si legge ancora: “Governatore dell’Indiana Mike Pence, repubblicano candidato alla vice-presidenza #AmericaFirst # TrumpPence16.”